بعد اتهامات "حماية المنافسة".. شعبة البيض: لم يصلنا أي إخطار حتى الآن

كتب- أحمد والي:

علقت شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، على قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، بإحالة ‏عدداً من أعضاء شعبة بيض المائدة، التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، للنيابة العامة بسبب اتفاقيات مسبقة بين التجار، ‏بحسب الجهاز.

قالت الشعبة، في بيان لها اليوم، إن الإعلان المُجهل دون بيانات لمن يتهمهم الجهاز بمثابة إساءة كبيرة للاستثمار في قطاع بيض المائدة ‏والذي يخدم ملايين المصريين يومياً.‏

وأضافت الشعبة، "لم يصلنا حتى الآن أي إخطار من قبل الجهات المحققة أو حتى من جهاز المنافسة، حيث لابد ‏من الإعلان بشكل أكثر توضحياً من قبل الجهاز مراعاة لسمعة القطاع والعاملين فيه والمستثمرين بقطاع بيض المائدة.

وأشارت الشعبة، بأنها تدرس تقديم مذكرة لمجلس الوزراء لتوضيح مدى خطورة مثل تلك التصريحات على الاستثمار مع ‏التأكيد على الاحترام الكامل للقانون المصري.‏

وأوضحت الشعبة، أن السوق المصري قائم على العرض والطلب، ولا يوجد ما يسمى باتفاق بين منتجي البيض على أسعار بيع ‏البيض الأبيض والأحمر، وأي حديث عن اتفاق ما بين التجار والمزارع، غير حقيقي.

وأكدت الشعبة، على ضرورة أن يكون ‏الإعلان وفق إجراءات قانونية تم بالفعل اتخاذها وليس بيانات منتقصة من قِبل حماية المنافسة، من شأنها التأثير على ‏الاستثمار في قطاع هو الأهم للمستهلك المصري في الفترة الأخيرة.‏

وأكدت شعبة بيض المائدة، على أنها تحترم جميع الإجراءات القانونية والتي ستفصل في الاتهام الذي وجه لمنتجي بيض المائدة من قبل جهاز حماية المنافسة.