تراجع البطاطس والبصل في سوق العبور اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار البطاطس والبصل الأحمر والأبيض والباذنجان البلدي والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البطاطس بين 12 و20 جنيها، بتراجع قرشين.

البصل الأحمر بين 5 جنيهات و 6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل الأبيض بين 6 و 9 جنيهات، بتراجع جنيها.

الكوسة بين 16 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع 150 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيها.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 15 و19 جنيها، بتراجع جنيها.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 20 و32 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 20 و32 جنيها.

مانجو بلدي بين 16 و20 جنيها.

برتقال صيفي بين 11 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 3 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.