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BBC

أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:48 ص الأحد 01 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت تحركات أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 162.36 جنيه، بزيادة 1.1 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 169.36 جنيه، بتراجع 81 قرشا.

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