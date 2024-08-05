وزير البترول يتابع الفرص الاستثمارية بمجال البحث والاستكشاف في القطاع

كتب- أحمد والي:

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تعتمد على الشفافية وتوفير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية الدقيقة للمستثمرين في ضوء استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز.

وأضاف بدوي أنه لابد من تشجيع الشركات العالمية لتكثيف أنشطتها الحالية والمستقبلية في مصر وإعداد فرص استثمارية واعدة في كافة المناطق البترولية والأحواض الجيولوجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بدوي مع الدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاستكشاف والاتفاقيات، ومحمد رضوان، مدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، والمهندسة صفاء جبر، مدير عام المتابعة بوزارة البترول؛ لمتابعة مستجدات ومناقشة الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، التي سيتم الإعلان عنها، للمناطق البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز.

وأوضح بدوى أن الوزارة تسعى لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في مجال البترول والغاز، لافتا إلى أهمية استخدام أحدث الأساليب الترويجية والتسويقية المتطورة في هذا الصدد.

وأشار بدوي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt UpstreamGateway) لما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة تساعد في إتاحة البيانات الجيولوجية والدراسات الإقليمية والترويج الفعال للفرص الاستثمارية مما يساهم في سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار وتسريع عمليات البحث والاستكشاف في مصر وبالتالي تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج.

وجدير بالذكر أنه منذ اطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) فى فبراير 2021 تم إطلاق 7 مزايدات رقمية عالمية لـ 68 منطقة منها 55 من خلال EUG وتم إسناد 25 منطقة منها بنسبة نجاح 45.4% باستثمارات حدها الأدنى مليار دولار في ظل وجود تنافسية كبيرة لجذب الاستثمارات عالميا وهو متوسط نجاح يعكس مدى اهتمام الشركات العالمية و المحلية بالفرص المختلفة.