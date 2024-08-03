عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم السبت في مصر يقفز بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الذهب اليوم السبت في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 25 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2219 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2854 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3330 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3806 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2436 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.38%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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