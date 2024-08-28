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بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر؟

04:30 م الأربعاء 28 أغسطس 2024

أسعار الذهب

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كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بنحو 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يهبط بنفس القيمة خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2300 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2957 جنيها للجرام.

استقرت سعر الذهب عيار 21 عند 3450 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3942 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 27600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2505 دولارات اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات المساء، بنسبة 0.78%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

أسعار الذهب نادي نجيب شعبة الذهب
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