سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر 20 جنيها خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.



أسعار الذهب اليوم

وزاد أسعار الذهب عيار 14 إلى 2170 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2790 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3255 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3720 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالمياً



وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2499 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بنسبة 0.58%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.