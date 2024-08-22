تراجع سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2310 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2970 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 نحو 3465 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3960 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 27720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2505 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.29% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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