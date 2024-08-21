ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء؟

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 10 جنيهات في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2320 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 عند 2982 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3480 جنيها للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 24 عند 3977 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 27840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

استقر سعر الذهب عالميًا عند نحو 2508 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات المساء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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