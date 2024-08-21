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أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء في سوق العبور

10:50 ص الأربعاء 21 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

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كتبت _ أمنية عاصم :

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الأبعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 74 و 78 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و160 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و175 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و 370 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية السمك البلطي
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