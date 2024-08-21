ارتفاع السكر والدقيق والفول واللحوم اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم :

ارتفع أسعار الأرز، والفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، و السكر والمكرونة، والعدس ، وزيت الذرة ، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي وخلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الدواجن والمسلى ، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.44 جنيه، بزيادة 33 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 61.93 جنيه، بزيادة 9.58 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.48 جنيه، بزيادة 1.61 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 84.6 جنيه، بزيادة 3.22 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 28.28 جنيه بزيادة 3.56 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.61 جنيه، بزيادة 1.36 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.79 جنيه، بزيادة 3.13 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.37 جنيه، بتراجع 21 قرش.

لتر زيت الذرة: 99.41 جنيه، بزيادة 6.14 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.6 جنيه، بزيادة 2.37 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 99.15 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.16 جنيه، بزيادة 1.08 جنيه.

كيلو الفول السائب: 43.05 جنيه، بتراجع 72 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 494.07 جنيه، بزيادة 354 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 261.74 جنيه، بزيادة 3.53 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.14 جنيه، بزيادة 27 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 94.07 جنيه، بتراجع 6.51 جنيه.





