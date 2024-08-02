ارتفاع اللحوم والفول وانخفاض الجبن الأبيض في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

كتب _أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار الفول، والدقيق، والمكرونة، وزيت الذرة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الجبن الأبيض والمسلي الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.92 جنيه، بزيادة 47 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 57.96 جنيه، بزيادة 5.03 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.13 جنيه، بزيادة 2.39 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 85.06 جنيه، بزيادة 59 قرش.

كيلو السكر المعبأ: 36.88 جنيه، بزيادة 67 قرش.

كيلو المكرونة المعبأة: 32 جنيه، بزيادة 1.35 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.42 جنيه، بتراجع 24 قرش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.86 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 100.81 جنيه، بزيادة 5.58 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 393.9 جنيه، بزيادة 4.62 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 103.03 جنيه، بزيادة 34 قرش.

كيلو الأرز السائب: 27.8 جنيه، بزيادة 27 قرش.

كيلو الفول السائب: 42.6 جنيه، بتراجع 24 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 132.23 جنيه، بتراجع 7.38 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 251.43 جنيه، بزيادة 89 قرش.

كيلو اللبن السائب: 29.1 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو المسلي الصناعي: 99.83 جنيه، بتراجع 5.22 جنيه.