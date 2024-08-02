انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي والحامي، والليمون البلدي وخلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس أسعار أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 14 و18 جنيها، بتراجع جنيهين.

البصل بين 2.5 و7.5 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

الكوسة بين 10 و20 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيهات و7 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 7.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 11 و17 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 10 جنيه.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.