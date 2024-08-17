انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت ( موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم :

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39375 جنيه، بتراجع 671.13 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41500 جنيه، بتراجع 119.49 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2281.82 جنيه، بتراجع 36.75 جنيه.