إعلان

BBC

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت ( موقع رسمي)

11:07 ص السبت 17 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم :

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39375 جنيه، بتراجع 671.13 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41500 جنيه، بتراجع 119.49 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2281.82 جنيه، بتراجع 36.75 جنيه.

أسعار الحديد حديد عز أسعار الحديد والأسمنت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

العام الدراسي الجديد.. 13 مادة ضمن مناهج صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي
ارتفاع الأمواح ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة