أرباح غاز مصر تصعد 36% خلال النصف الأول من 2024

كتب- أحمد والي:

كشفت القوائم المالية لشركة غاز مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 36.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة في مرسل للبورصة اليوم الخميس، إنها حققت أرباحا بلغت 167.61 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بقيمة 122.81 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى إلى 3.01 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وتأسست غاز مصر عام 1983، وتقدم خدمات العملاء الخدمة لاكثر من 4.5 مليون عميل في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى المشروعات الخارجية التي تقوم بها مثل خدمات المنصات البحرية ومشروعات متعلقة بمشروع الغاز الطبيعي.