إعلان

BBC

أرباح غاز مصر تصعد 36% خلال النصف الأول من 2024

03:34 م الخميس 15 أغسطس 2024

غاز مصر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

كشفت القوائم المالية لشركة غاز مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 36.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقالت الشركة في مرسل للبورصة اليوم الخميس، إنها حققت أرباحا بلغت 167.61 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بقيمة 122.81 مليون جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى إلى 3.01 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وتأسست غاز مصر عام 1983، وتقدم خدمات العملاء الخدمة لاكثر من 4.5 مليون عميل في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى المشروعات الخارجية التي تقوم بها مثل خدمات المنصات البحرية ومشروعات متعلقة بمشروع الغاز الطبيعي.

غاز مصر اراباح غاز مصر ايرادات غاز مصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مشتريات محلية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس

إعلان

إعلان

* الدولار يتراجع تحت الـ 49 جنيها في تعاملات البنوك اليوم.. فما الأسباب؟
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة