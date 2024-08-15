تراجع اللحوم والدواجن والأرز والدقيق اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار الأرز المعبأ والدقيق المعبأ وزيت عباد الشمس واللحوم والدواجن، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الفول المعبأ وزيت الذرة والجبن الأبيض والرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.64 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول المعبأ: 53.9 جنيه، بزيادة 72 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.92 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 79.27 جنيه، بتراجع جنيهين.

كيلو السكر المعبأ: 36.2 جنيه، بتراجع 32 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 30.93 جنيه، بتراجع 3 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 63.74 جنيه، بتراجع 1.98 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.9 جنيه، بزيادة قرشين.

لتر زيت الذرة: 95.2 جنيه، بزيادة 2.05 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 385.87 جنيه، بتراجع 7.13 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.75 جنيه، بتراجع 2.44 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.48 جنيه، بزيادة 19 قرشا.

كيلو الفول السائب: 43.42 جنيه، بتراجع 86 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.82 جنيه، بزيادة 1.64 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 258.03 جنيه، بتراجع 2.29 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.4 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 94.47 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه.