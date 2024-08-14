خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والزيت وارتفاع الذهب والدواجن

كتب- أحمد والي:

انخفضت أسعار الزيت والفول واللحوم والحديد والأسمنت، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والبيض، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم الأربعاء

انخفاض أسعار الزيت والفول واللحوم اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

67 جنيها لـ البلطي.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاربعاء

ارتفاع طفيف لأسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)