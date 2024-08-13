إيني الإيطالية تخطط لبناء وحدة تغويز جديدة في دمياط

كتب- أحمد والي:

تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة إيني الإيطالية العملاقة، لبناء وحدة تغويز جديدة ثابتة في مدينة دمياط بإجمالي استثمارات 150 مليون دولار، وفقا لمصدر حكومي صرح لـ "إنتربرايز".

ومن المقرر تدشين وحدة التغويز الجديدة على أرض تابعة لكل من إيني الإيطالية و القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والتي تقع بالقرب من مصنع دمياط للإسالة، وذلك بغرض استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال ثم إعادة تغويزها، بحسب ما ذكره المصدر.

ويأتي ذلك المشروع بهدف سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في السوق المحلية، كما يعد إشارة إلى أن مصر قد لا تتمكن من الاستغناء عن واردات الغاز الطبيعي المسال في المستقبل القريب.

كما تعاقدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "مع استشاري عالمي لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء وحدة التغويز، ودراسة إمكانية استغلال مستودع الغاز المسال المتواجد بمصنع دمياط للإسالة الذي تُقدر سعته التخزينية بأكثر من 160 ألف متر مكعب غاز مسال"، بحسب "بلومبرج الشرق".

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً ما يصل إلى نحو 4.6 مليار قدم مكعب يومياً فيما يبلغ الاستهلاك المحلي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً.

كما اتفقت مصر في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري، بالإضافة لـ5 شحنات تم طرحهم خلال الشهر الجاري، لكن طرح مناقصة جديدة يعني أن استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت زاد عن التوقعات الحكومية.