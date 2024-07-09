سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 20 جنيها، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2127 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2734 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3190 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3646 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2361.5 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بزيادة 0.10%، وفق آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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