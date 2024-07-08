خبراء: اكتتاب "أكت فاينانشال" غدا سيجذب الصناديق السيادية والتنموية

كتبت- أمنية عاصم :

توقع خبراء أسواق المال أن يجذب اكتتاب "أكت فاينانشال" المؤسسات ذات الملاءة المالية العالية والصناديق السيادية والتنموية مقارنة بالأفراد التي تفضل التداول على أسهم مقيدة بالفعل لتحقيق أرباح سريعة.

وقالت أمال سليمان، خبيرة سوق المال، إن هذا الاكتتاب قادر على تغطية الطرح أكثر من مرة خلال جلسة الغد خاصة من قِبل الصناديق السيادية والتنموية التى تهتم بالاستثمارات الخضراء.

وأشارت أمال، إلى أن شركة أكت فاينانشال متخصصة في الاستثمارات الخضراء وتحتل مكانة كبير بين الصناديق التنموية والسيادية؛ لذلك توقعت أن يكون الاكتتاب جذب للمؤسسات والصناديق والسندات أكثر من الأفراد.

وأعلنت شركة أكت فاينانشال استهدافها زيادة رأسمالها من خلال طرح قيمة الزيادة في البورصة المصرية البالغة 1.04 مليار جنيه لتصبح رأس مال الشركة 3.24 مليار جنيه بعد الطرح.

وأضافت الشركة أن عدد الأسهم المقرر طرحها بالبورصة المصرية تقدر بـ 360 مليون سهم توازي 32% من أسهم الشركة ليتم الاكتتاب بدءاً من جلسة غداً 9 يوليو حتى 23 يوليو.

وتوزع الأسهم المقرر طرحها والبالغة 360 مليون سهم، بين 300 مليون سهم للطرح الخاص، و60 مليون سهم مخصصة للطرح العام بحصة توازي نحو 32% من أسهم الشركة.

وأضافت آمال، أن صغار المستثمرين أو الأفراد يفضلوا التداول على سهم مقيد بالفعل في البورصة وتم التداول عليه؛ يعود ذلك إلى تاريخ الأفراد حول تحقيقهم خسائر من الاكتتابات خاصة مع تدني أسعار بعض الشركات عن سعر الاكتتاب عند الإدراج.

وتابعت آمال، أن الاستثمار في مجال الاستثمارات الخضراء يعد من أهم أدوات الاستثمار حالياً؛ نظراً لتوجه أصحاب القرار في الوقت الراهن لها خاصةً لتماشيها مع توجهات الدولة بما سيعود بشكل إيجابي على الاقتصاد في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليساهم في استقرار سعر الصرف.

واتفق معها محمد كمال، خبير أسواق المال، قائلا: إن فتح باب الاكتتاب غداً لشركة أكت فاينانشال سيلقى قبولاً من قِبل سوق الأوراق الماليه، مبرراً توقعاته بوجود حالة من الرضا بشكل عام داخل سوق الأوراق المالية بالإضافة لصفقة الاستحواذ على شركة السويدي إليكتريك؛ بما يدعم ضخ سيولة للسوق.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت - أمس - على مدة فترة سريان عرض الشراء الاختياري لجلسة اليوم المقدم من شركة "إليكترا انفسمنت هولدينج ريستريكتد ليمتد" الإماراتية للاستحواذ على 24.5% من أسهم رأسمال شركة السويدي إليكتريك.

وتابع كمال، أن توفر سيولة مالية لدي المؤسسات والأفراد المتخرجين من شركة السويدي إليكتريك سيؤدي إلى إعادة ضخ تلك الأموال في الشراء في الطرح؛ لذلك اختيار توقيت الطرح يعد مناسباً لنجاح الاكتتاب.

وتوقع كمال، أن يكون اكتتاب غداً مؤثر بشكل إيجابي على أداء سوق البورصة خلال جلسة الثلاثاء، مشيراً أنه ليس العامل الرئيسي لصعود المؤشر الرئيسي إلا أنه سيشكل عامل مساعد لتحسن أداء السوق.