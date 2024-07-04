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ارتفاع أرباح أوراسكوم للاستثمارات بنسبة 222% خلال الربع الأول من 2024

03:13 م الخميس 04 يوليه 2024

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كتبت - أمنية عاصم:

أعلنت شركة أورسكوم للاستثمار القابضة تحقيقها نمو في الأرباح بنسبة 222.5% خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك وفقاً للقوائم المالية المجمعة مرسلة للبورصة المصرية اليوم الخميس.

ووفق القوائم المالية المجمعة، بلغت قيمة الأرباح خلال الربع الأول من 2024 نحو 351.36 مليون جنيه مقابل 108.94 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

بينما سجلت إيرادات الشركة خلال أول 3 أشهر من 2024 نحو 102.17 مليون جنيه مقابل 37.71 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات التشغيل نحو 102.17 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 38 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، حسب القوائم المالية المجمعة.

وتأسست شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في عام 2011، وتعمل شركة قابضة ذات استثمارات في مجالات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، اتخذت الشركة اتجاهًا جديدًا لتنويع محفظتها الاستثمارية من أعمال الاتصالات والتكنولوجيا وحسب لتصبح شركة استثمار قابضة تعمل في قطاعاتٍ مختلفة، وفق موقع الشركة الإلكتروني.

أوراسكوم الاتصالات التكنولوجيا الاستثمارات
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