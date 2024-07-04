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تكليف "علوان" بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

03:03 م الخميس 04 يوليو 2024

عبده سيد على حسن علوان

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كتب- علاء حجاج:

أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات قرارًا بتكليف عبده سيد على حسن علوان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشئون المناطق البريدية بالقيام بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اعتبارًا من 3 يوليو 2024 ولحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة خلفًا للدكتور شريف فاروق الذي تولى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال فترة عمله بالهيئة القومية للبريد على مدار 35 عاما؛ تقلد عبده علوان العديد من المناصب، وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير العمل بعدد من القطاعات في الهيئة القومية للبريد.

كما ساهم فى تمثيل الهيئة فى العديد من المحافل المحلية والدولية.

الجدير بالذكر أن الأستاذ عبده علوان حصل على بكالوريوس تجارة وإدارة الأعمال ودبلوم الدراسات العليا فى التمويل والاستثمار، وكذلك دبلوم مهنى متخصص لإعداد القادة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال .

عبده سيد على حسن علوان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات إدارة الهيئة القومية للبريد
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