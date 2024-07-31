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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 31 يوليو

03:27 م الأربعاء 31 يوليو 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3747 جنيها ، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3780 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3308 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2835 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 26460 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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