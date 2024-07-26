رئيس البورصة: سوق الكربون الأفريقي الطوعي جاهز لبدء التداول

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن سوق الكربون الأفريقي الطوعي أصبح جاهزاً لبدء التداول ونترقب حاليا تنفيذ أولى الصفقات.

جاء ذلك في ضوء جهود البورصة المصرية لتعزيز الثقافة المالية والتعريف بالأدوات والآليات والأسواق المالية الجديدة، بحسب بيان للبورصة المصرية أمس.

وأضاف الشيخ، إن إدارة البورصة المصرية تعمل جاهدة على توفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين، ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق السوق وتعظيم العائد للمتعاملين؛ وذلك مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب في ضوء المستجدات والتطورات واحتياجات السوق والمتعاملين.

وأوضح الشيخ، أن هذا السوق يمثل نقلة نوعية لمجهودات وأنشطة الاستدامة في مصر، ويساهم في الحفاظ على البيئة من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذه المجالات.

وشهدت عملية إنشاء سوق الكربون الأفريقي الطوعي تعاونها وتنسيقها بين العديد من مؤسسات الدولة وعلى الأخص رئاسة مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ووزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ويذكر أن البورصة المصرية منحت أولى موافقاتها للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لشركة "بلتون لتداول الأوراق المالية" في ضوء عدم الممانعة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 21/07/2024.