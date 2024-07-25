سعر الذهب اليوم الخميس يواصل التراجع بحلول تعاملات المساء

كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب للمرة الثالثة اليوم الخميس في مصر بنحو 10 جنيهات مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الذهب قد تراجع 15 جنيها مع بداية التعاملات، قبل أن يتراجع مرة أخرى بنحو 15 جنيها خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2167 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2786 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3250 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3714 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2369 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 1.21%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.