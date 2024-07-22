ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت: أمنية عاصم

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.73% عند 28992 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39% وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.22%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 12.80 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 20.54 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.45% عند 28783 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأحد.