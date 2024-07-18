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مشتريات محلية وأجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات الخميس

03:04 م الخميس 18 يوليه 2024

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كتب- أحمد والي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.11% عند 28654 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.08% ، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 70.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب شراء بيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 76.8 مليون جنيه.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.84% عند 28340 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

البورصة المصرية مؤشر EGX70 المستثمرين المصريين
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