ارتفاع طفيف للبلطي في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت – أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس، بينما تراجع سعر الجمبري الصغير بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 64 جنيها، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و 430 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 170 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 130 جنيهات و 330 جنيه، بتراجع 20 جنيه.







