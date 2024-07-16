قفز 20 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 5 جنيهات مع بداية التعاملات، ليصل إجمالي ارتفاعاته 20 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2180 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2803 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3270 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3727 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 26160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2443 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع بنسبة 0.86%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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