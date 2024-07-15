سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ببداية تعاملات، بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات، بحسب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2157 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2773 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3235 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3697 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 25880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2404 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بهبوط 0.29%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب