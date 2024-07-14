البترول: ندرس إضافة وحدة تخزين وتغيير للغاز المسال بالعين السخنة

كتب- أحمد والي:

تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية، إضافة وحدة عائمة لتخزين وتغييز الغاز المسال بالعين السخنة مع إمكانية استخدام تسهيلات الإسالة الحالية بمنطقتى دمياط وإدكو بشكل عكسي، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم الأحد.

وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أمام اللجنة البرلمانية المختصة باستعراض ومناقشة برنامج الحكومة الجديدة، أنه تماشياً مع أهداف البرنامج الفرعي الخاص بتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات.

وأضاف بدوي، أنه جارى تنفيذ مشروعات لزيادة قدرات تصنيع بتروكيماوية لتصل إلى 170% من القدرات التصميمية الحالية والعمل على إيجاد آليات لاستغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة وعرضها على المستثمرين سواء الشركاء الحاليين أو الجدد.

وأشار بدوي، إلى التحديات في نشاط الاستكشاف وعلى رأسها التنافس الإقليمي لعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاقتصادية المصاحبة وتباطؤ معدلات تنفيذ أنشطة البحث والاستكشاف.

وأوضح بدوي، أن خطط التغلب على التحديات في نشاط الاستكشاف من وضع حوافز جديدة للفرص الحالية والمستقبلية ومنها الخزانات الغير تقليدية وإعداد خطة تسويقية عالمية لجذب استثمارات جديدة وطرح المزايدات العالمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تتمركز حول إتاحة البيانات رقمياً طوال الوقت أمام الشركاء.

وأكد بدوي، أن زيادة الإنتاج تأتي في المقام الأول موضحاً الوضع الحالي والمتمثلة في تنامي الاستهلاك في ظل جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة من تحديث البنية التحتية والتوسع العمراني غير المسبوق ومشروعات النقل النظيف وإضافة عدد من محطات الكهرباء العملاقة والتوسع في المناطق الصناعية وزيادة المصانع كثيفة استهلاك الطاقة والانخفاض فى إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي من مناطق الإنتاج الحالية بنسبة تصل إلى 25% خلال السنوات الثلاث السابقة.

وأشار بدوي، إلى ارتفاع قيمة مستحقات الشركاء مما أدى إلى انخفاض وتيرة خطط الاستكشاف والتنمية واللجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.