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أسعار الدواجن تتراجع اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:23 ص الخميس 11 يوليه 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 105.39 جنيه، بتراجع 23 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 89.97 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.03 جنيه بحد أقصى.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن البيضاء
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