خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار الدواجن والبيض والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن والبيض، والسمك البلطي ، بينما تراجعت اللحوم، والفول، وزيت عباد الشمس ، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء وموقع سوق العبور، وارتفع الذهب خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

"حديد عز" يتراجع اليوم الأربعاء في الأسواق( موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء (موقع وسمي)

ارتفع الخيار وتراجع البصل في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الفول وزيت عباد الشمس يرتفع اليوم الأربعاء (موقع رسمي)