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ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:48 ص الأربعاء 10 يوليو 2024

أسعار البيض اليوم

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كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض ارتفاعا طفيفا باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 155.22 جنيه، بزيادة قرشين.

كرتونة البيض البلدي: 158.33 جنيه، بزيادة 9 قروش.

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