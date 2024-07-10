ارتفع الخيار وتراجع البصل في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الخيار البلدي، والفلفل الرومي البلدي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار الفلفل الحامي البلدي، والملوخية، والتفاح المصري.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البطاطس بين 12 و20 جنيها.

البصل بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 16 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 10 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 جنيهات و9 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب بين 12 جنيهات و15 جنيها، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 10 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 6.5 و 7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و20 جنيها.

تفاح مصري بين 15 و31 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.