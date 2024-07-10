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"حديد عز" يتراجع اليوم الأربعاء في الأسواق( موقع رسمي)

10:46 ص الأربعاء 10 يوليه 2024

أسعار الحديد

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40407 جنيها، بزيادة 716.48 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41147.84 جنيه ، بتراجع 83.77 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2225.41 جنيه، بتراجع 19.59 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد
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