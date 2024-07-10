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ارتفاع طفيف لأسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:45 ص الأربعاء 10 يوليو 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 105.62 جنيه، بزيادة 33 قرشا، بحسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 90 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.5 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي
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