سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.06 جنيه للشراء، و 48.16 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.
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