كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.06 جنيه للشراء، و 48.16 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.