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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 9 يونيو

04:07 م الأحد 09 يونيو 2024

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3509 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3556 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3112 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2667 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 24896 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية
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