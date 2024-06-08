انخفاض أسعار الجبن والفول وارتفاع اللحوم والزيت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الفول المعبأ والسائب والدواجن، والجبن الأبيض والرومي خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة واللحوم الطازجة والمسلى الصناعي، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.94 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 54.85 جنيه، بزيادة 3.29 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.67 جنيه، بزيادة 83 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 93.56 جنيه، بارتفاع 7.7 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.12 جنيه، بانخفاض 85 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 32.27 جنيه، بزيادة 68 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 65.67 جنيه، بارتفاع 63 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.75 جنيه، بارتفاع 15 قرشا.

لتر زيت الذرة: 113.95 جنيه، بزيادة 12.2 جنيه.

كيلو اللحوم لطازجة: 373.7 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.88 جنيه، بتراجع 2.01 قرشت.

كيلو الأرز السائب: 27.87 جنيه، بتراجع 44 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.77 جنيه، بانخفاض 1.83 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 130.13 جنيه، بتراجع 6.3 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 250.3 جنيه، بتراجع 6.85 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.64 جنيه، بانخفاض 24 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 107.74 جنيه، بارتفاع 12.56 جنيه.