إعلان

BBC

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بمنتصف التعاملات

01:55 م الجمعة 07 يونيو 2024

أسعار الذهب اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية السابق، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وقفز سعر الذهب عيار 24 إلى 3588 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25140 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2337.7 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بارتفاع 1.61%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب شعبة الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"البعثة التجارية للأردن": تم الاتفاق على عدد من الاتفاقيات والصفقات المبدئية

إعلان

إعلان

* سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات
41 في الظل بهذه المناطق.. الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة
مجدي الجلاد تعليقاً على "لجان الإخوان": "سيبونا في حالنا وأنا بختلف مع الحكومة من جوة مصر"