غدا.. وزير المالية: صرف 5 مليارات جنيه مستحقات لـ 360 شركة بمبادرة دعم المصدرين

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم غدًا الخميس بدء صرف دفعة جديد من "دعم المصدرين" بقيمة 5 مليارات جنيه لعدد 360 شركة مصدرة التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 بهدف مساعدتها في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم فى تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 27 يونيو الجاري ويوم 8 أغسطس 2024 بقيمة تقديرية متوقعة سوف تصل إلى 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات "دعم المصدرين" ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وبلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال 4 سنوات الأخيرة بلغ نحو 55 مليار جنيه للمصدرين، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وفق الوزير.

وأضاف أن دعم المصدرين سيرتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدى الفوري".

وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

وبحسب الوزير أن 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري” ستبدأ غدًا الخميس صرف 5 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة.

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن المرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.



وأوضحت أن يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة "السداد النقدي الفوري" بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021 ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

ويتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، بحسب نيفين منصور.