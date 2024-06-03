إعلان

BBC

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين (موقع رسمي)

11:57 ص الإثنين 03 يونيو 2024

أسعار الحديد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39384.26 جنيه، بزيادة 634.26 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41663.46 جنيه، بزيادة 649.17 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2283.33 جنيه،بزيادة 126.19 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت مجلس الوزراء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"المصرية للاتصالات" تنفي تلقيها أي عرض لشراء الأبراج التابعة لها

إعلان

إعلان

* عاجل.. استقالة حكومة مصطفى مدبولي
* 30 صورة لأشهر الخدع البصرية.. كيف ينخدع عقلك فيها؟
* وزير المالية يكشف حقيقة وثيقة السياسات الضريبية المتداولة على مواقع التواصل
* الحرارة شديدة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة