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BBC

رئيس مجموعة السويدي يوصي الحكومة بوجود رؤية لمدة 10 سنوات المقبلة لزيادة فرص الاستثمار

10:37 م السبت 29 يونيو 2024

أحمد السويدي

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لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- منال المصري:

قال أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك إنهم يحتاجون من الحكومة بوجود رؤية ل10 سنوات المقبلة وخطة لتنفيذها بالشراكة مع المفوضية الأوروبية.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اليوم، أن كل مصنع يتم إنشاءه تابع للمجموعة يصدر بأكثر من 70% وخاصة للسوق الأوروبي.

كانت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قالت خلال كلمتها بالمؤتمر إنه سيتم التوقيع على اتفاقيات بقيمة 40 مليون دولار اليوم بين الشركات الأوروبية والمصرية في العديد من القطاعات.

أحمد السويدي المفوضية الأوروبية فرص الاستثمار
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