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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 26 يونيو

04:17 م الأربعاء 26 يونيو 2024

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 3563 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3616 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3164 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2712 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25312 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

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