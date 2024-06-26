تراجع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار كيلو الجمبري، والكابوريا، بينما تراجعت أسعار كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 65 و71 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و125 جنيها، بتراجع 15 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 جنيها و400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و255 جنيها، بزيادة 35 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 و310 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.