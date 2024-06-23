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الملا يتابع الزيادة الكبيرة في استهلاكات الغاز بسبب ارتفاع الحرارة بـ"جاسكو"

01:20 م الأحد 23 يونيو 2024

الاجتماع

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كتب- أحمد والي:

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في مركز التحكم القومي للغاز بشركة "جاسكو"، لمتابعة العملية التشغيلية في ضوء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، وترتب عليها زيادة كبيرة في الاستهلاكات.

ووفق بيان من الوزارة اليوم الأحد، استعرض الاجتماع سيناريوهات العمل المختلفة في ضوء الموجة الحارة وكيفية مواجهتها.

وحضر الاجتماع المهندس يس محمد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة للنقل والتوزيع.

كما حضر المهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمد مرزوق نائب رئيس جاسكو لعمليات الشبكات، والمهندس أحمد عبد الرحمن مساعد رئيس جاسكو لعمليات الشبكات.

طارق الملا استهلاكات الغاز ارتفاع الحرارة
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