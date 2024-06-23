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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة في سوق العبور اليوم الأحد

11:57 ص الأحد 23 يونيو 2024

البلطي

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والجمبري، والسبيط والكاليماري في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما هبط سعر كيلو السمك المكرونة السويس، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على النحو الآتي:

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 73 و77 جنيها، بزيادة 13 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و130 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 جنيها و400 جنيه، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و190 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 100 جنيه و310 جنيهات، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

البلطي السمك البلطي الجمبري الكاليماري الكابوريا
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