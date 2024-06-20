غدا.. بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من المناسك

كتبت- دينا خالد:

تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع بعثة حج الجمعيات الأهلية، استعداداتها لتسيير رحلات العودة لأرض الوطن لحجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، حيث تبدأ اولي رحلات العودة للقاهرة بداية من الغد الجمعة.

وقال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إنه تم إعداد خطة لمغادرة الحجيج من مكة المكرمة، حيث تبدأ مغادرة أول افواج حج الجمعيات الأهلية المستوى الأول غدا الجمعة وعددهم 1059 حاجا من مطار جدة إلى مطار القاهرة.

وأضاف عبد الموجود، أن تفويج أول فوج من الحجاج إلى المدينة المنورة، اليوم الخميس، لقضاء 4 أيام بالمدينة المنورة قبل المغادرة من مطار المدينة إلى مطار القاهرة أو الأقصر حسب مطار الوصول.

وأوضح عبد الموجود أن هناك متابعة من البعثة للحالات المرضية وعددها 6 حالات، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية لها بالمستشفيات السعودية، وتقدم المملكة العربية السعودية كل الدعم الطبي لجميع حجاج العالم الإسلامي ومنها البعثة المصرية.

وأكد عبد الموجود، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات بالاضافة إلى تواجد العيادات الطبية طوال الـ ٢٤ ساعة داخل الفنادق لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري وصرف العلاج بالمجان، موضحا أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.