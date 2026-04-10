كييف (أ ب)

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن عسكريين أوكرانيين أسقطوا مسيرات إيرانية طراز شاهد في عدة دول بالشرق الأوسط خلال حرب إيران.

ووصف زيلينسكي، هذه العمليات بأنها تندرج في إطار جهود أوسع لمساعدة الشركاء في مواجهة نفس الأسلحة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.

وأدلى زيلينسكي، بأول اعتراف علني بشأن المشاركة في هذه العمليات العسكرية في تصريحات صحفية أول أمس الأربعاء، ولكن كانت محظور نشرها حتى اليوم الجمعة.

وقال الرئيس إن القوات الأوكرانية شاركت في عمليات نشطة خارج البلاد باستخدام مسيرات اعتراضية محلية الصنع تم اختبارها خلال المعارك.

وأضاف: "لم تكن هذه العمليات تتعلق بمهمة تدريب أو مناورات، بل كانت ترتبط بتقديم الدعم من أجل بناء منظومة دفاع جوي عصرية يمكنها أن تعمل بشكل فعلي" ولم يحدد زيلينيسكي الدول المشاركة، ولكنه قال إن العسكريين الأوكرانيين كانوا يعملون في عدة دول حيث ساعدوا في بناء منظومات الدفاع الجوي لديها.

وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق أن 228 خبيرا أوكرانيا منتشرون في المنطقة.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده سوف تحصل في المقابل على أسلحة لحماية بنيتها التحتية في مجال الطاقة، إلى جانب النفط والديزل، وفي بعض الحالات ترتيبات مالية"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز استقرار الطاقة في أوكرانيا.

كما وصف الرئيس هذه الشراكة بأنها شيء "سيتم تسويقه" في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى توسيع دورها كدولة مصدرة للسلاح، وإضفاء صبغة رسمية عليه.

وتابع: "نحن نساعد في تعزيز أمنهم مقابل إسهامات من أجل صمود بلادنا، وهذه المسألة تتجاوز بكثير مجرد تقديم أموال". وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تحويل الدعم العسكري الغربي بعيدا عن أوكرانيا، لاسيما فيما يتعلق بإمدادات منظومات الدفاع الجوي.

ولكن الرئيس الأوكراني قال إن الشركاء مازالوا يوفرون صواريخ لمنظومات باتريوت، مضيفا أن حزمة جديدة وصلت خلال الأيام الأخيرة، وأن كييف تعمل مع جميع الشركاء لضمان ثبات الدفاع الجوي الأوكراني.